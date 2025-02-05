Эксперт Абрамов: морковь в России подешевела за год на 58%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Стоимость моркови за год упала на 58%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заведующего лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александра Абрамова.

За год упали в цене конфеты "Мишка косолапый" (33,3%), детский мармелад (11,1%) и куриные яйца категории С1 (2,4%). При этом другие товары индекса подорожали.

Больше всех в цене выросли апельсиновый сок (66,4%), молоко (44,4%), сельдь (33,8%), сливочное масло (30,9%), недорогой белый хлеб (23,7%), а также плавленый сырный продукт (16,3%). Черный чай, бананы, подсолнечное масло и бюджетные куриные тушки также подорожали, отметил Абрамов.

За последнюю неделю было зафиксировано падение цен на морковь (-22,2%). По остальным товарам цены за минувшие семь дней не изменились.

Сильнее всего в 2024 году дорожала икра лососевых рыб – на 51%, рассказывали ранее эксперты. В топ также вошли сливочное масло, оливковое масло, картофель, лук, баранина и апельсины. Рост стоимости более чем на 20% был зафиксировал лишь на 20 позициях из 833, добавляли специалисты.

