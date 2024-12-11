Цены на пиццу в России выросли до 18%

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В России цена на популярные наименования пиццы выросла на 3–18% в 2024 году, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков.

Пиццы "Маргарита" и "Пепперони" подорожали в среднем на 11% (до 517 и 664 рублей), "Гавайская" выросла в цене на 17% (до 595 рублей), "Мясная" – на 18% (до 667 рублей), "Четыре сыра" – на 3% (до 680 рублей).

Аналитики объяснили, что стоимость пиццы увеличилась прежде всего из-за роста закупочных цен на большинство ингредиентов. Исключение составил только орегано, который подешевел на 16% за год.

При этом стоимость курицы выросла на 39%, оливкового масла и соли – на 30%, сыра маасдам – на 29%, дорблю – на 25%, а бекона – на 22%. Томатный соус подорожал на 19%, а мука – на 13%.

Кроме того, исследователи подчеркнули, что в цене выросли и другие ресурсы, например, электричество, аренда помещений и им подобные.

Согласно данным исследования, в 2024 году наблюдается снижение интереса к маленьким пиццам, размер которых не превышает 25 сантиметров. В то же время растет спрос на средние (до 30 сантиметров), большие (до 36 сантиметров) и супербольшие (до 45 сантиметров).

Изменились показатели продаж "Пепперони" в сравнении с предыдущим годом: продажи малых пицц сократились с 19 до 8%, продажи средних выросли с 47 до 51%, продажи больших выросли с 31 до 39%, а продажи супербольших выросли с 2 до 3%.

Наиболее значительное снижение продаж наблюдалось в сегменте пиццы "Четыре сыра". В среднем по России продажи этой позиции в общепите за год упали на 47%, несмотря на то, что стоимость продукта выросла меньше, чем у других позиций.

В то же время "Мясная" продемонстрировала снижение продаж на 27%, "Маргарита" – на 23%, а "Пепперони", которая является фаворитом среди россиян, – на 9%.

Однако "Гавайская" не только не потеряла своих позиций, но и показала небольшой рост. Продажи пиццы с ананасами увеличились на 3% по сравнению с прошлым годом.

Между тем СМИ утверждают, что стоимость отпускных цен на колбасы и сосиски в России вырастет на 7–10% с февраля 2025 года.

Так, на 10% возрастет в цене продукция "Черкизово", "Новая столица" и "Атяшево", а на 7% – стоимость продукции Великолукского мясокомбината. Это, по версии собеседника журналистов, связано с тем, что крупные производители в категории колбас не повышали цены с 2023 года.

