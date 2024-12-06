Средняя стоимость глинтвейна в РФ составила почти 1,5 тыс рублей

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Средняя цена ингредиентов для создания глинтвейна в этом году составит 1 488 рублей, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование одной из фирм в сфере ретейла.

Оказалось, что набор вырос в цене на 18% по сравнению с 2023 годом. Стоимость апельсинов в текущем году составила 178 рублей за килограмм, что на 5% выше предыдущего года. Медианная цена красного вина возросла до 809 рублей (рост 33%) за бутылку, негазированная вода стоит 44 рублей (на 7%).

Пряности для приготовления напитка также подорожали. Гвоздика теперь стоит 89 рублей (на 16%), килограмм сахара – 69 рублей (на 15%), корица оценивается в 78 рублей (выросла на 4%), молотый имбирь – в 67 рублей (на 3%), а стоимость кардамона в среднем составляет 154 рублей (рост оценивается в 1%).

В это же время самым дорогим салатом на Новый год, по данным Росстата, стал оливье. Цена четырех порций за год выросла на 8,5% и составила 553 рубля. По другим оценкам, индекс оливье составил свыше 921 рубля, так как средняя цена ингредиентов салата за год выросла на 7%.

