Индекс оливье в России оценили в 921 рубль

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Российский индекс оливье в 2024 году составил 921 рубль 77 копеек. Об этом пишет RT, ссылаясь на исследование специалистов одной из платформ фискальных данных.

Всего эксперты просмотрели более 56 миллиардов кассовых чеков. Выяснилось, что средняя стоимость ингредиентов для салата на семью из 4 человек за год выросла на 7%. В 2023 году индекс составлял 863 рубля 77 копеек.

Цена картофеля в этом году составила 44 рубля 9 копеек, моркови – 34 рубля 84 копейки, яиц – 97 рублей 50 копеек, вареной колбасы – 357 рублей 77 копеек. Также стоимость соленых огурцов достигла 185 рублей 96 копеек, зеленый горошек стоит 93 рубля 9 копеек, а майонез – 108 рублей 52 копейки.

Ранее оливье уже стало самым дорогим среди новогодних салатов. Его стоимость в Росстате оценили ниже исследователей – 553 рубля на 4 человека.

Однако цены не помешают насладиться одним из символом новогоднего стола на орбите Земли. Космонавты на борту МКС уже выразили готовность сделать салат.

