Космонавты Овчинин и Вагнер попробуют приготовить новогоднее оливье на МКС

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Космонавты на борту Международной космической станции (МКС) Алексей Овчинин и Иван Вагнер планируют приготовить салат оливье к Новому году. Об этом они рассказали на пресс-конференции в подмосковном Центре управления полетами, передает ТАСС.

"Если нам привезут ингредиенты для оливье, то мы попытаемся его сделать", – сказал Овчинин.

Как он отметил, грузовой корабль "Прогресс" доставит на станцию одежду, еду для экипажа, оборудование для новых экспериментов и новогодние подарки. Его запуск запланирован на 21 ноября.

"Мы ждем с нетерпением посылки от родных и близких, которые они прислали в преддверии Нового года. Надеюсь, что там будет много интересного", – сказал космонавт.

Овчинин также добавил, что на орбите он очень скучает по жареной картошке с солеными огурцами.

В свою очередь, начальник отдела космического питания НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Андрей Ведерников рассказывал, что грузовой корабль доставит для космонавтов в том числе сушеные оленину и конину, рыбные, мясные и овощные консервы, хрен и прочее.

Между тем NASA планирует к 2040 году собрать все необходимые данные для того, чтобы человек смог комфортно находиться на Марсе. В последнее время компания активно работает над проектами, которые помогут подготовиться к таким полетам. Среди них – исследования, посвященные поддержанию жизни, переработке ресурсов и защите от радиации.