Врач Топчий посоветовала исключить майонез из новогодних салатов

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Следует исключить майонез из новогодних блюд, поскольку он является довольно тяжелым для печени и пищеварения продуктом. Таким мнением с "Газетой.ру" поделилась врач-гастроэнтеролог Татьяна Топчий.

Специалист отметила, что новогодние салаты вместо майонеза лучше заправить растительным маслом. По ее словам, лучшая профилактика проблем с ЖКТ в период праздников – это употребление пищи в меру.

"Еда должна быть сбалансирована по микроэлементам: желательно избегать обилия животных жиров, трансжиров (например, возникающих в результате жарки на растительном масле) и легкоусвояемых углеводов, способствующих выбросу инсулина. В новогоднюю ночь старайтесь есть маленькими порциями", – поделилась врач.

Также доктор отметила, что если основным блюдом на столе будет мясо, рыба или птица, то сочетать его можно с овощными гарнирами.

"Торжественный ужин можно дополнить нежирными сортами сыра и фруктовой нарезкой. Еду лучше всего запивать обычной водой без газа – это самый полезный и здоровый вариант", – добавила Топчий.

Помимо этого, специалист рекомендовала избегать сладких газированных напитков и пакетированных соков. По ее словам, они являются источником лишних "пустых" калорий, из-за которых нагрузка на пищеварение возрастает в несколько раз.

В случае переедания Топчий в первую очередь советует наладить свой обычный режим приема пищи, немного сократив привычные порции. Также стоит включить в рацион натуральные кисломолочные продукты без сахара и наполнителей, крупы из сложных углеводов, легкий некрепкий бульон и овощи.

Кроме того, при риске переедания можно принять ферментные препараты, которые содержат естественные для желудка вещества-ферменты, помогающие ему расщепить и быстрее переварить тяжелую пищу.

При любых отравлениях специалист рекомендовала использовать препараты-сорбенты, впитывающие и выводящие из организма токсины, а при отравлении, сопровождающимся рвотой и диареей, стоит соблюдать питьевой режим и принять раствор для регидратации, который не допустит обезвоживания и восстановит электролитный баланс.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург дал советы, как сделать новогодний стол полезнее. По его словам, белый хлеб лучше заменить ржаным, поскольку он защищает от переедания. Также он рекомендовал поставить на новогодний стол фрукты и овощи.

