Кабмин освободил производителей сливочного масла и яиц от допвыплат ретейлерам

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Правительство России освободило производителей сливочного масла и яиц от дополнительных выплат ретейлерам в связи с включением этих продуктов в перечень социально значимых продовольственных товаров. Об этом кабинет министров сообщил в телеграм-канале.

В соответствии с законодательством производители предоставляют торговым сетям дополнительные вознаграждения за покупку определенного объема продукции. Соответственно, теперь производители вышеупомянутых продуктов освобождены от платы.

Данное решение позволит производителям оптимизировать расходы на доставку товаров в магазины, отмечает правительство. Кроме того, компании смогут использовать сэкономленные средства для расширения бизнеса.

"В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции", – заявили в пресс-службе.

Ранее эксперт Игорь Балынин предположил, что в России могут подешеветь сливочное масло, плодоовощная продукция и картофель. Он напомнил, что в 2024 году цены на продукты питания выросли на 11,4%. По продовольственным товарам рост цен составил 11,05%, а без учета изменения цен на плодоовощную продукцию – 9,53%. При этом общая инфляция по всем товарам и услугам сложилась на уровне 9,52%.