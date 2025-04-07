Акция по обмену монет на бумажные деньги началась в России

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Акция "Монетная неделя" по обмену монет на бумажные деньги началась в России, сообщила пресс-служба Центрального банка РФ.

Чтобы обменять мелкие монеты на банкноты, можно обратиться в банки или сетевые магазины. Также в банковских отделениях есть возможность пополнить свой счет.

"В этом году количество участников увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тысяч торговых точек и около 4 тысяч отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии", – говорится в сообщении.

Россияне могут узнать подробную информацию об условиях и участниках акции на сайте монетнаянеделя.рф.

В 2024 году мероприятие проводилось дважды, напомнил регулятор. Благодаря этому удалось вернуть в обращение 75 миллионов монет на сумму 320 миллионов рублей. Вес собранных денег составил 336 тонн, что эквивалентно более чем пяти железнодорожным вагонам, добавили в ЦБ.

Ранее Институт социально-экономического анализа и программ развития предложил главе регулятора Эльвире Набиуллиной разместить на купюрах российский флаг как один из главных государственных символов страны.

В учреждении отметили, что денежные знаки обладают колоссальным пропагандистским потенциалом, переходя из рук в руки по всей территории страны. Банкноты выполняют своего рода функцию паспорта страны, который отражает ее культурные особенности, обычаи и историю, добавили в институте.

Комментируя предложение, представитель ЦБ Василий Прокофьев сообщил, что Банк России может разместить государственный флаг на новых банкнотах. Он также уточнил, что добавление нового элемента в дизайн купюр равносильно изменению визуального оформления всего денежного знака, поэтому предложение требует выпуска новой версии банкнот.