"Известия": в апреле доллар может упасть ниже 80 рублей

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В апреле стоимость доллара может краткосрочно опуститься ниже 80 рублей. Это связано с малым спросом на американскую валюту со стороны импортеров и высоких ставок в экономике, сообщает газета "Известия".

Опрошенные изданием аналитики считают, что рубль укрепился в первой половине 2025 года благодаря снижению спроса на импорт и иностранную валюту. При том, что поступление экспортной выручки оставалось стабильным. Более того, в январе выросли цены на нефть, что также усиливало дисбаланс между предложением иностранных валют и спросом на них.

Вдобавок на рост рубля повлияло сохранение высоких реальных ставок в экономике, сделавших российскую валюту привлекательной для возврата капитала.

По мнению экспертов, важным стимулом стало и улучшение геополитической обстановки между Россией и США. Начало диалога о нормализации отношений и сокращении напряженности в Восточной Европе повысило шансы на ослабление санкционного давления.

Однако аналитики предупреждают, что из-за геополитической неопределенности по урегулированию конфликта на Украине, торговым войнам президента США Дональда Трампа и дешевеющей нефти уже к лету доллар может подорожать до 90 рублей, а к концу года – до 100.

Ранее эксперты Bloomberg сообщили, что с начала 2025 года рубль укрепился к доллару на 38% на внебиржевых торгах. Это сделало российскую валюту самой доходной в мире из-за ослабления доллара на фоне пошлин Трампа.