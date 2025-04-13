Цены на апартаменты в Москве выросли на 3,5% из-за сокращения предложения. Застройщики постепенно уходят от такого рода жилья, так как нежилые помещения приравниваются к коммерческой недвижимости. В них нельзя сделать постоянную прописку, а коммунальные платежи гораздо выше.

Льготная ипотека на апартаменты не распространяется, а по рыночным ставкам многие ее просто не тянут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.