Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 апреля, 10:00

Экономика

Цены на апартаменты в Москве выросли на 3,5% из-за сокращения предложения

Цены на апартаменты в Москве выросли на 3,5% из-за сокращения предложения

США отменят взаимные пошлины для производителей электроники

Ретейлеры в РФ начали снижать цены в связи с укреплением рубля

"Деньги 24. Итоги": как в мире отреагируют на импортные пошлины, которые ввели США

Собянин рассказал о растущих объемах производства предприятий космической отрасли в Москве

Трамп заявил о возможном уменьшении пошлин для некоторых стран

Собянин: Москва представила инвестиционный потенциал на саммите в Абу-Даби

Китай увеличил пошлины на американские товары до 125%

Компания Apple перевезла 600 тонн iPhone из Индии в США

Забастовка недовольных экономической политикой президента Хавьера Милея прошла в Аргентине

Цены на апартаменты в Москве выросли на 3,5% из-за сокращения предложения. Застройщики постепенно уходят от такого рода жилья, так как нежилые помещения приравниваются к коммерческой недвижимости. В них нельзя сделать постоянную прописку, а коммунальные платежи гораздо выше.

Льготная ипотека на апартаменты не распространяется, а по рыночным ставкам многие ее просто не тянут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономиканедвижимостьвидеоАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика