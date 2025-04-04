The Independent: в британском Бирмингеме появились крысы размером с кошку

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На улицах британского Бирмингема из-за забастовки рабочих, помимо гор мусора, появились огромные крысы. Об этом сообщает RT, ссылаясь на The Independent.

"Крысы размером с кошку снуют по улицам средь бела дня, невыносимая вонь, пропитывающая воздух, мусор, высыпающийся из черных мешков, которые скапливаются по всему городу", – уточнили в британском интернет-издании.

Как сообщают СМИ, британцы стали платить сотни фунтов стерлингов, чтобы частники вывозили хотя бы часть мусора около их домов.

В октябре прошлого года на улицах Марселя скопились горы мусора. Тогда проблема была связана с забастовкой уборщиков из частной компании на фоне их разногласий с руководством. Сотрудники жаловались на плохие условия работы, нехватку оборудования и кадров.