В двух детских садах Южно-Сахалинска зафиксирована вспышка кишечной инфекции

В планировочном районе Дальний (входит в границы городского округа Южно-Сахалинск) выявлены факты заболевания детей кишечной инфекцией. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Инциденты зарегистрированы в двух дошкольных учреждениях – детских садах № 56 и 57. По данным департамента образования региона, на текущий момент в помещениях обоих детсадов проведены лабораторные исследования смывов. Наличие возбудителя инфекции в самих зданиях не подтверждено.

В администрации также отметили, что параллельно с инцидентом в районе Дальний проходит плановая промывка сетей ресурсоснабжающей организацией. В связи с этими работами для жилых домов и социальных учреждений, включая пострадавшие детские сады, был организован подвоз воды.

Учреждения продолжают работать в штатном режиме, однако выполняют предписания Роспотребнадзора об усилении санитарных мероприятий. В детских садах введен строгий утренний фильтр для воспитанников.

Департамент образования обратился к родителям с призывом усилить бдительность: при малейших признаках недомогания у ребенка необходимо оставлять его дома и незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.

Ранее было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после массового отравления в Муроме Владимирской области. Жители города стали обращаться в медицинские учреждения с симптомами острой кишечной инфекции. Кроме того, управление Роспотребнадзора по региону организовало проверку с целью установления источников заражения.