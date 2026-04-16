03:38

Общество

Беременным жительницам отдаленных сел РФ обеспечат доставку в медучреждения

Фото: depositphotos/alexraths

Беременные женщины, проживающие в труднодоступных и сельских населенных пунктах, получат право на бесплатную транспортировку до женских консультаций и обратно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие поправки в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи утверждены постановлением кабинета министров.

Документ вводит новую меру поддержки для жительниц отдаленных территорий, где отсутствует регулярное сообщение общественного транспорта с ближайшим медицинским учреждением, имеющим в штате акушера-гинеколога.

Согласно постановлению, обязанность по организации доставки будущих матерей возлагается на региональные власти. Финансирование и логистику предлагается осуществлять в том числе за счет использования транспорта, приобретенного в рамках национальных проектов.

При этом в документе особо оговаривается, что для перевозки беременных не могут быть задействованы автомобили скорой медицинской помощи. Контроль за соблюдением новых требований будет возложен на территориальные органы Росздравнадзора.

Ранее в Москве и Московской области 60 тысяч женщин получили услуги по родовым сертификатам. Данные сертификаты состоят из четырех талонов, которые заполняются в государственном медицинском учреждении после обращения пациентки, а затем автоматически направляются в отделение Соцфонда для оплаты услуги.

медицинаобщество

