06 апреля, 18:51

Общество

В Москве и Московской области 60 тысяч женщин получили услуги по родовым сертификатам

Фото: depositphotos/IgorVetushko

За оказание медицинской помощи в период беременности и родов Социальный фонд России (СФР) по Москве и Московской области оплатил услуги для 60 тысяч женщин и 37,8 тысячи новорожденных на 325 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной организации.

Родовой сертификат – это одна из гарантированных мер поддержки для будущих мам и малышей. Выдается в формате электронного документа и позволяет женщине выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного в первый год жизни.

Уточняется, что сертификат состоит из четырех талонов, которые заполняются в государственном медицинском учреждении после обращения пациентки, а затем автоматически направляются в отделение Соцфонда для оплаты услуги. При этом, если пациентка получает медпомощь на платной основе, документ не формируется.

В СФР отметили, что при многоплодной беременности формируется один сертификат, так как документ выдается на роженицу. Женщина вправе использовать его для оплаты консультаций во время беременности, юридической, психологической или социально-медицинской поддержки, а также сопровождения родов, наблюдений за новорожденным, в том числе в первый год жизни.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин направил в Минтруд инициативу о дополнительных оплачиваемых выходных для родителей – до 7 дней в год без оформления больничного листа. Он уточнил, что действующая система социальных гарантий хорошо защищает материнство в период беременности и родов, однако не берет во внимание бытовые потребности семей с детьми.

Читайте также


Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

