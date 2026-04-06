В Москве и Московской области 60 тысяч женщин получили услуги по родовым сертификатам

Фото: depositphotos/IgorVetushko

За оказание медицинской помощи в период беременности и родов Социальный фонд России (СФР) по Москве и Московской области оплатил услуги для 60 тысяч женщин и 37,8 тысячи новорожденных на 325 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе государственной организации.

Родовой сертификат – это одна из гарантированных мер поддержки для будущих мам и малышей. Выдается в формате электронного документа и позволяет женщине выбрать медицинскую организацию для наблюдения во время беременности, родов и проведения профилактических осмотров новорожденного в первый год жизни.

Уточняется, что сертификат состоит из четырех талонов, которые заполняются в государственном медицинском учреждении после обращения пациентки, а затем автоматически направляются в отделение Соцфонда для оплаты услуги. При этом, если пациентка получает медпомощь на платной основе, документ не формируется.

В СФР отметили, что при многоплодной беременности формируется один сертификат, так как документ выдается на роженицу. Женщина вправе использовать его для оплаты консультаций во время беременности, юридической, психологической или социально-медицинской поддержки, а также сопровождения родов, наблюдений за новорожденным, в том числе в первый год жизни.

Ранее депутат Госдумы Владимир Плякин направил в Минтруд инициативу о дополнительных оплачиваемых выходных для родителей – до 7 дней в год без оформления больничного листа. Он уточнил, что действующая система социальных гарантий хорошо защищает материнство в период беременности и родов, однако не берет во внимание бытовые потребности семей с детьми.