Политолог Самонкин: Эпштейн может находиться в Великобритании

Если вскроется, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн на самом деле жив, то, скорее всего, он покинул США "крысиными тропами" и может находиться в Великобритании, Южной Европе или Израиле, заявил изданию "Абзац" политолог Юрий Самонкин.

Эксперт прокомментировал слова отца американского миллиардера Илона Маска Эррола, который считает, что Эпштейн до сих пор жив. Маск-старший усомнился в официальной версии смерти Эпштейна, обратив внимание на обстоятельства, при которых было обнаружено его тело. По его словам, в момент случившегося камеры видеонаблюдения якобы были отключены, а тюремные охранники спали.

Самонкин отметил, что если допустить, что финансист жив, то ЦРУ имело возможность скрывать следы людей через "крысиные тропы". Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны огромное количество нацистских преступников через Ватикан и швейцарский Красный Крест уходили по таким тропам в Латинскую Америку.

Примерно по такой же схеме, считает политолог, могли поступить и с Эпштейном, чтобы он сбежал, сменив образ жизни и паспорт. Он предположил, что финансист мог выехать в Великобританию, которая "очень тщательно может скрывать свои секреты", либо в страны Южной Европы – Италию, Испанию, Португалию, Грецию. Также, по его словам, если разведка "Моссад" может быть вовлечена в данную "игру", то подходящим убежищем мог бы стать и Израиль.

Вместе с тем Самонкин склонен считать подобные слухи конспирологическими заявлениями, которые лишь поддерживают интерес к этому делу. Сам он больше доверяет версии, что к смерти финансиста причастны спецслужбы.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для их последующей сексуальной эксплуатации. Спустя время стало известно о его гибели в тюрьме. Утверждалось, что он покончил жизнь самоубийством.

В январе этого года американский Минюст опубликовал более 3 миллионов новых страниц документов по делу Эпштейна. В их число вошли около 2 тысяч видео и примерно 180 тысяч изображений. В материалах в том числе упоминались российские политики.

