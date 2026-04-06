РИА Новости: найденная мертвой пара в Подольске отравилась неизвестными веществами

Супруги, чьи тела были обнаружены в квартире в подмосковном Подольске, скончались от отравления неизвестными веществами. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, согласно результатам вскрытия, смерть наступила в результате интоксикации неустановленным веществом.

Предварительно установлено, что речь идет о наркотическом веществе, однако точный состав будет определен после проведения химической экспертизы.

30 марта текущего года в квартире в Подольске были найдены мертвыми мужчина и женщина. В этом же помещении находился их годовалый ребенок. По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело.