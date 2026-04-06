Мошенники начали обманывать детей и подростков в онлайн-играх

Мошенники начали обманывать детей и подростков через популярные онлайн-игры. Об этом RT сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Он предупредил, что аферисты знакомятся со школьниками в игровых чатах и продолжают общение в мессенджерах. После этого они представляются "сотрудниками кибербезопасности" и начинают психологически подавлять собеседника.

Злоумышленники заявляют ребенку, что тот якобы совершил правонарушение или передал данные "иностранным спецслужбам". После чего в ход идут угрозы задержанием, если несовершеннолетний не похитит у родителей деньги и не передаст их курьеру.

Депутат подчеркнул, что в таких стрессовых ситуациях дети не могут трезво оценить происходящее. В связи с этим он призвал родителей объяснить, что настоящие сотрудники служб никогда не требуют денег и совершения правонарушений.

По словам Немкина, профилактикой являются цифровая грамотность и разговоры в семье. Ребенку необходимо объяснить, что в случае любых угроз важно как можно скорее рассказать об этом взрослым.

Он также отметил важность контроля цифровой активности со стороны родителей. Если все стороны будут осведомлены о возможных угрозах, серьезные последствия можно предотвратить.

