Ветеран ВОВ Полина Громова умерла на 105-м году жизни

В Санкт-Петербурге на 105-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Полина Громова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спикер Заксобрания города Александр Бельский.

"Горжусь тем, что знал эту невероятную женщину. Участница Великой Отечественной войны и прорыва блокады, зенитчица, активистка", – написал он.

Бельский подчеркнул, что несмотря на все пережитые испытания, Громова сумела сохранить внутренний свет, добро и искренность. Он назвал ее примером для россиян.

На фронте Громова находилась с декабря 1942 года, будучи зенитчицей 192-го зенитно-артиллерийского полка. Тогда она защищала небо Ленинграда от самолетов врага.

Кроме того, она участвовала в прорыве блокады, в операции "Январский гром", за что была награждена медалью "За оборону Ленинграда". Помимо этого, Громова является обладательницей ордена Отечественной войны II степени.

