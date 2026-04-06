06 апреля
Актрису сериала "СашаТаня" Валентину Рубцову внесли в базу "Миротворца"
Российскую актрису сериала "СашаТаня" Валентину Рубцову внесли в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ресурса.
Уточняется, что сведения о Рубцовой появились на сайте 6 апреля. Актрису обвиняют в действиях, направленных против территориальной целостности Украины. В качестве доказательств упоминается ее интервью, в котором она заявила, что всегда считала Крым российским.
Ранее в базу "Миротворца" была внесена актриса Ирина Горбачева. Ей приписывают распространение российской пропаганды. Там напомнили о ее участии в съемках роликов для школьных занятий "Разговоры о важном".
Также в базе украинского сайта оказались российские паралимпийцы Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо, так как они якобы "пропагандируют войну".