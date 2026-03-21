Российских паралимпийцев Фадеева и Шеббо внесли в базу "Миротворца"

Персональные данные российских паралимпийцев Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо появились в базе украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ресурса.

Как уточняется, сведения о спортсменах добавили в ночь на субботу, 21 марта. Им вменяют "пропаганду войны" и действия, якобы направленные против территориальной целостности Украины.

Ранее в этот же список включили еще пятерых российских участников зимних Паралимпийских игр 2026 года.

Паралимпиада прошла с 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Российская команда впервые за последние годы выступала с национальной символикой и заняла третье место в общем медальном зачете, завоевав 12 наград.