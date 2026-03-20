20 марта, 08:43

Пятеро российских паралимпийцев внесены в базу "Миротворца"

Пятеро российских паралимпийцев, которые приняли участие в Играх 2026 года в Италии, внесены в базу скандально известного украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости.

В базе оказались горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян, а также ее спортсмен – ведущий Сергей Синякин.

Их обвиняют в участии в мероприятиях по героизации российских военных, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Российская сборная заняла 3-е место в медальном зачете Паралимпийских игр в Италии. На счету атлетов из России 8 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

Страну на Играх представляли 6 спортсменов – Ворончихина и Бугаев, Голубков и Багиян, сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер. Они выступили под национальной символикой впервые за последние 12 лет.

За высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность Голубков, Багиян, Ворончихина, Бугаев и Синякин получили ордена Дружбы. Их наградил Владимир Путин.

