Психолог Самбурский рекомендовал не смотреть фильмы ужасов людям умственного труда

Фото: 123RF.com/dragoscondrea

Тем, кто занимается умственным трудом и склонен к тревожности, стоит отказаться от просмотра фильмов ужасов. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.

Ранее кардиолог, врач функциональной диагностики Кристина Вульф рассказала, что у здорового человека просмотр даже самого страшного фильма не может спровоцировать патологий сердца. Однако если уже есть диагностированное заболевание или целый "букет" факторов риска, то чрезмерная эмоциональная нагрузка способна привести к обострению, сообщает "Газета.ру".

По мнению Самбурского, просмотр хорроров чаще всего ухудшает и психологическое состояние.





Станислав Самбурский клинический психолог Такие фильмы дают сильную эмоциональную встряску, после которой нервная система долго может находиться в обостренном состоянии. Конечно, более-менее психически устойчивый человек переживет это легче: "Жутковато, ну и ладно". Но тревожный может начать пугаться всего вокруг, прислушиваться в ночи и подскакивать от любого шороха, что способно в итоге привести к бессоннице.

Кроме того, фильм ужасов может усилить уже имеющиеся страхи, если человек проведет ассоциации с тем, чего боится.

"Например, его сильно пугает строгий руководитель, а заостренное на этом внимание способно заставить заметить, что герой хоррора чем-то его напоминает. В итоге есть вероятность "раскрутить" себя вплоть до панических атак", – отметил эксперт.

Поэтому людям с повышенной тревожностью и тем, кто постоянно находится в эмоционально расшатанном состоянии или имеет посттравматическое стрессовое расстройство, фильмы ужасов смотреть опасно, считает Самбурский.

Кроме того, хорроры противопоказаны людям умственного труда, так как у них нервная перегрузка гораздо сильнее и они намного дольше переживают любые страхи. В отличие от них те, кто занимается физическим трудом, имеют возможность сбрасывать напряжение и избавляться от стресса через активность, пояснил специалист.

Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что прослушивание новостных и политических подкастов перед сном может мешать высыпаться. Они будоражат мозг, заставляют переживать и мешают расслабиться.

