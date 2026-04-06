Психолог Самбурский рекомендовал не смотреть фильмы ужасов людям умственного труда

06 апреля, 17:20
Тем, кто занимается умственным трудом и склонен к тревожности, стоит отказаться от просмотра фильмов ужасов. Об этом Москве 24 рассказал клинический психолог Станислав Самбурский.
Ранее кардиолог, врач функциональной диагностики Кристина Вульф рассказала, что у здорового человека просмотр даже самого страшного фильма не может спровоцировать патологий сердца. Однако если уже есть диагностированное заболевание или целый "букет" факторов риска, то чрезмерная эмоциональная нагрузка способна привести к обострению, сообщает "Газета.ру".
По мнению Самбурского, просмотр хорроров чаще всего ухудшает и психологическое состояние.
Кроме того, фильм ужасов может усилить уже имеющиеся страхи, если человек проведет ассоциации с тем, чего боится.
"Например, его сильно пугает строгий руководитель, а заостренное на этом внимание способно заставить заметить, что герой хоррора чем-то его напоминает. В итоге есть вероятность "раскрутить" себя вплоть до панических атак", – отметил эксперт.
Поэтому людям с повышенной тревожностью и тем, кто постоянно находится в эмоционально расшатанном состоянии или имеет посттравматическое стрессовое расстройство, фильмы ужасов смотреть опасно, считает Самбурский.
Кроме того, хорроры противопоказаны людям умственного труда, так как у них нервная перегрузка гораздо сильнее и они намного дольше переживают любые страхи. В отличие от них те, кто занимается физическим трудом, имеют возможность сбрасывать напряжение и избавляться от стресса через активность, пояснил специалист.
Ранее врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, что прослушивание новостных и политических подкастов перед сном может мешать высыпаться. Они будоражат мозг, заставляют переживать и мешают расслабиться.