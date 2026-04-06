Форма поиска по сайту

Новости

06 апреля, 17:09

В мире

В ФРГ во время поиска пасхальных яиц обнаружили флакон с надписью "Полоний-210"

Фото: 123RF.com/steklo

Во время поиска пасхальных яиц двое мужчин обнаружили в саду на окраине Файхингена-на-Энце на юге Германии флакон с надписью "Полоний-210", сообщает Bild со ссылкой на полицию.

После обнаружения белого пластикового флакона с красной крышкой мужчины позвонили по номеру экстренной помощи. В полиции отметили, что министерство охраны окружающей среды изъяло флакон и обеспечило его безопасную транспортировку. На место инцидента прибыли около 138 сотрудников экстренных служб и 41 единица техники, а также отряд радиационной защиты.

При этом пожарные исходят из того, что флакон действительно содержит полоний – название вещества нанесено официально и аккуратно, а сама емкость весом 200 граммов оказалась относительно тяжелой, что согласуется с тем, что полоний-210 считается плотным веществом.

Полоний радиоактивен и обладает высокой радиотоксичностью, наибольшую опасность он представляет при вдыхании или попадании в открытые раны. Однако первые замеры в районе, где был найден флакон, оказались отрицательными. Сейчас оцепление с территории уже снято, а окончательно известно о том, действительно ли во флаконе находился полоний, станет после завершения экспертизы.

Согласно предварительной информации, мужчины, сделавшие находку, не пострадали. Полиция взяла на себя дальнейшее расследование.

Ранее на Казанском почтовом таможенном посту была пресечена попытка ввоза в страну радиоактивных материалов. В ходе досмотра посылок, поступивших из Китая, сотрудники таможни выявили 30 килограммов бусин, предназначенных для изготовления бижутерии. Установлено, что уровень гамма-излучения данной продукции превышал допустимые нормы более чем в 15 раз.

за рубежом

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика