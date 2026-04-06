Арестован еще один фигурант дела о нападении на Строгинском бульваре в Москве

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще одному фигуранту уголовного дела о разбойном нападении, совершенном на Строгинском бульваре. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

По имеющимся данным, обвиняемый в ходе допроса частично признал вину. Расследование уголовного дела продолжается, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и роли участников.

Убийство предпринимательницы, в котором фигурирует футболист екатеринбургского "Урала" Даниил Секач, произошло в квартире на Строгинском бульваре 14 марта. По версии следствия, он стал жертвой мошенников, убедивших его, что он участвует в оперативных мероприятиях.

В момент происшествия в квартире находилась 16-летняя девушка, также введенная в заблуждение злоумышленниками. Она рассказала матери о "сотруднике спецслужб" в квартире, после чего женщина попыталась остановить его.

После нападения на хозяйку квартиры и ее убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил ценности и деньги, часть из которых впоследствии выбросил по указанию аферистов.

На следующий день мошенники разрешили мужчине отпустить дочь погибшей и скрыться с места преступления. В результате он был задержан на Нижегородском шоссе, а позже арестован.

Также установлены и задержаны другие фигуранты дела, в том числе соучастница, помогавшая со вскрытием сейфа, и курьер, забравший похищенное имущество.