06 апреля, 17:58

Политика
Hindu: Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ

Фото: 123RF.com/backiris

Пограничные силы безопасности Индии планируют изучить целесообразность использования змей и крокодилов для охраны границ с Пакистаном и Бангладеш, сообщает Hindu.

Отмечается, что рептилий планируют использовать в приграничных районах, на уязвимых речных участках границы, чтобы предотвращать незаконное проникновение и преступную деятельность. В служебном сообщении указано, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

В ежегодном отчете министерства внутренних дел Индии за 2024–2025 годы указано, что граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом, через холмы, реки и долины. Для того чтобы предотвратить нелегальную миграцию и противоправную деятельность, индийское правительство приняло решение усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.

Тем не менее остается ряд проблемных факторов, например, речные и низменные участки местности, близость населенных пунктов к границе, протесты со стороны местного населения приграничных районов и прочее.

Один из сотрудников службы безопасности рассказал журналистам, что указания касательно рептилий еще не были реализованы, хотя возникают вопросы о том, как именно приобретать рептилий и какое влияние на их использование может оказать местное население.

Ранее в СМИ появилась информация, что МВД РФ разработало проект поправок в КоАП, которые предполагают усиление ответственности для иностранных граждан за правонарушения, связанные с экстремизмом, а также с угрозой общественной и информационной безопасности.

Инсайдеры утверждают, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила эту инициативу. По их словам, проект предусматривает введение административного наказания в виде выдворения из России для иностранцев, нарушивших законы в области экстремизма и общественной безопасности, а также ужесточение санкций в сфере миграции и защиты государственной границы.

