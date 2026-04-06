Hindu: Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ

Пограничные силы безопасности Индии планируют изучить целесообразность использования змей и крокодилов для охраны границ с Пакистаном и Бангладеш, сообщает Hindu.

Отмечается, что рептилий планируют использовать в приграничных районах, на уязвимых речных участках границы, чтобы предотвращать незаконное проникновение и преступную деятельность. В служебном сообщении указано, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

В ежегодном отчете министерства внутренних дел Индии за 2024–2025 годы указано, что граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом, через холмы, реки и долины. Для того чтобы предотвратить нелегальную миграцию и противоправную деятельность, индийское правительство приняло решение усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.

Тем не менее остается ряд проблемных факторов, например, речные и низменные участки местности, близость населенных пунктов к границе, протесты со стороны местного населения приграничных районов и прочее.

Один из сотрудников службы безопасности рассказал журналистам, что указания касательно рептилий еще не были реализованы, хотя возникают вопросы о том, как именно приобретать рептилий и какое влияние на их использование может оказать местное население.

