Актриса Рубцова заявила, что не может всерьез воспринимать сайт "Миротворец"

Российская актриса сериала "СашаТаня" Валентина Рубцова заявила RT, что не может серьезно воспринимать экстремистский сайт "Миротворец".

По ее словам, о попадании в базу сайта она узнала из новостей.

"Я там вообще в шикарной компании достойных граждан нашей страны. А победа все равно будет за нами", – отметила она.

Актриса поделилась, что муж поздравил ее с новым статусом и предложил порадовать себя, купив что-нибудь хорошее и красивое.

О внесении Рубцовой в базу "Миротворца" стало известно 6 апреля. Актриса обвиняется в действиях, направленных против территориальной целостности Украины. В качестве доказательства приводится ее интервью, где актриса заявляла, что всегда считала Крым частью России.