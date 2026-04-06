Минпромторг предупредил о рисках отмены маркировки молочной продукции

Исключение отдельных производителей из системы обязательной маркировки в России может привести к ограничению прав потребителей и росту рисков покупки небезопасной продукции. Об этом сообщили в Минпромторге РФ.

В ведомстве подчеркнули, что отказ от маркировки для отдельных категорий товаров может негативно сказаться на контроле качества. В частности, перестанут работать механизмы автоматической сверки данных в системе ветеринарного контроля, включая проверку сопроводительных документов и разрешительный режим на кассах.

По оценке Минпромторга, действующая система уже доказала свою эффективность. Благодаря цифровой маркировке и интеграции с ветеринарными сервисами доля контрафактной молочной продукции сократилась с 30 до 0,002%.

Кроме того, было заблокировано более 650 миллионов единиц небезопасных товаров, а случаи продажи просроченной продукции уменьшились почти в 200 раз.

Ранее фермеры попросили Минпромторг РФ отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и "ухода в тень" ряда хозяйств. Обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направила ассоциация сельхозпроизводителей "Народный фермер".

Данная проблема сейчас остро стоит на приграничных и отдельных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля. Из-за этого происходят ситуации, когда ввод продукции в оборот невозможен, что в итоге ведет к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям в работе.