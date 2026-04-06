Эксперты VK обучат работе с соцсетями в "Академии стратегических коммуникаций"

Центр развития молодежных медиа "ШУМ" и VK запустили образовательный курс "Новые медиа: СММ и цифровой маркетинг" для медиаменеджеров. Программа посвящена работе с новыми медиа и продвижению в социальных сетях, передала пресс-служба КМОЦ "ШУМ".

Участники могут пройти полный цикл работы специалиста по коммуникациям от постановки задач и анализа целевой аудитории до создания контента, настройки рекламы и управления сообществами. Обучение также сочетает теорию с практикой – слушатели решают кейсы, приближенные к реальным условиям медиарынка, и осваивают навыки, востребованные в сфере общественных и государственных коммуникаций.

Онлайн-курс действует на платформе "Россия – страна возможностей" в рамках "Академии стратегических коммуникаций". По итогам обучения и конкурсного отбора участники смогут попасть на очный этап программы, который состоится 20–22 мая на базе центра "ШУМ" в Калининградской области.

В разработке и проведении курса принимают участие эксперты VK, включая руководителя направления продвижения и аналитики Николая Афиногенова, руководителя проектов по работе с сообществами Михаила Матыкина, директора по стратегическим коммуникациям Сергея Томилова, руководителя отдела маркетинга информационной безопасности Тамару Чечеткину, эксперта по VK рекламе Анастасию Москвитину, руководителя группы контента VK Евгению Воронину, руководителя направления по работе с создателями контента Ивана Маркова и руководителя направления дизайна VK Tech Марию Изгину.

Директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров отметил, что платформа поддерживает инициативы, связанные с обучением и самореализацией молодых медийщиков. По его словам, в настоящее время медиаменеджер должен уверенно работать со стратегией, аналитикой и содержанием коммуникации.

"Важно не только понимать свою аудиторию, но и видеть, как меняется ее поведение, какие форматы оказываются действенными и каким образом цифровые инструменты помогают выстраивать устойчивый диалог с аудиторией", – добавил Уваров.

Эксперт подчеркнул, что программа была создана максимально прикладной, чтобы частники получали знания и готовые решения для своей работы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в последние годы при поддержке столицы стали активнее развиваться предприятия сферы креативных индустрий. По словам мэра, в Москве насчитываются более 113 тысяч организаций и ИП. Градоначальник отметил, что в текущем году должно быть завершено возведение Креативного кластера в "Сколкове", где создадут специнфраструктуру для компаний – разработчиков технологических решений в сфере медиа, а также офисные помещения для размещения стартапов и якорных резидентов.

