"Торпедо" сыграло вничью в матче с "Уфой" в рамках чемпионата России

Футболисты московского "Торпедо" сыграли вничью с "Уфой" в матче 27-го тура первенства России Первой лиги. Встреча прошла в Уфе, счет составил 1:1.

"Уфа" открыла счет под конец первого тайма. На 42-й минуте отличился Магомед Якуев. "Торпедо" удалось избежать поражения уже в компенсированное ко второму тайму время – Александр Юшин выровнял счет.

После 27 туров "Торпедо" набрало 34 очка, заняв 12-е место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведет 12 апреля в Химках против тульского "Арсенала".

В турнире участвуют 18 клубов. Команды, занявшие первые два места, выйдут в Российскую Премьер-лигу, а коллективы с третьей и четвертой строчек сыграют в стыковых матчах. Лидером сезона остается воронежский "Факел".

Ранее определились все европейские участники чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году. 31 марта и 1 апреля еще четыре сборные из Европы прошли отбор. Это команды Швеции, Чехии, Турции, а также Боснии и Герцеговины.

Также за звание чемпионов будут бороться Испания, Германия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Хорватия, Англия, Норвегия, Австрия, Франция, Шотландия и Бельгия.