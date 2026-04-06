Гандболистки московского ЦСКА в четвертый раз выиграли Кубок России. В финале столичная команда обыграла прошлогоднего обладателя трофея "Ростов-Дон" со счетом 30:25. В полуфинальных сериях до трех побед "Ростов-Дон" сыграет с "Астраханочкой", а ЦСКА – с "Ладой".

На льду "Навка Арены" состоялся финал Кубка Московского спорта по фигурному катанию "Битва школ". На лед с произвольными программами вышли мальчики и девочки в возрасте от 6 до 17 лет в трех разных спортивных разрядах. В качестве почетных гостей на турнире выступили олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

