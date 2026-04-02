Футболист Килиан Мбаппе забросил мяч в мусорку через раздевалку

Лидер "Реала" Килиан Мбаппе после матча с Колумбией порадовался не голу, а попаданию мяча в мусорку через всю раздевалку. После этого он попозировал на камеру и исполнил танец в стиле партнера по клубу Винисиуса.

Футболистка нидерландского клуба "Зволле" получила вторую желтую карточку за бросок мяча руками, совместив в одном эпизоде гандбол, волейбол и баскетбол. Тем временем в НБА баскетболист "Далласа" Райан Нембхард взял в руку слетевший кроссовок прямо во время игры и был наказан фолом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24