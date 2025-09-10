Участник драки со Смоловым прокомментировал уголовное дело

Фото: ТАСС/Валентина Певцова

Один из участников драки с футболистом Федором Смоловым, предприниматель Андрей Попелуха, не смог подтвердить или опровергнуть информацию о возбуждении уголовного дела, сообщает телеканал "360".

По словам мужчины, на данный момент правоохранительные органы никого не вызывали для опроса.

Попелуха подчеркнул, что не пострадал в драке со спортсменом, однако его друг и подчиненный Владимир Кузьминов получил перелом челюсти. Скорую и полицию вызвали сотрудники кафе.

"Он (Смолов. – Прим. ред.) через адвоката, насколько мы поняли, положил на депозит нотариуса миллион рублей на компенсацию всех вопросов. <…> Бумага какая-то гуляет, что он там миллион рублей положил на депозит безотзывной, на адрес Кузьминова", – рассказал Попелуха.

Предприниматель добавил, что стоит подождать развития ситуации.

Драка с участием Смолова произошла 28 мая в кафе на Большой Никитской улице в Москве. Сообщалось, что в результате пострадал 47-летний мужчина из Челябинска. Его допросили в больнице, при этом Смолов в тот момент находился за границей.

Видеозапись драки появилась в интернете только в июле, после чего полиция начала проверку.

Смолов принес извинения за свое поведение. По его словам, он пытался примириться с пострадавшим и компенсировать ущерб, однако его начали шантажировать и требовать деньги. В связи с этим уже сам Смолов обратился в полицию.

СМИ 10 сентября узнали, что против спортсмена заведено уголовное дело. Наказание предусматривает в том числе лишение свободы на срок до трех лет, а футболист отпущен под обязательство о явке.

