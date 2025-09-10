Смолова отпустили под обязательство о явке по делу о драке в кафе

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Футболист Федор Смолов был отпущен под обязательство о явке в рамках уголовного дела о драке в московском кафе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

"В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", – говорится в сообщении.

Дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью было возбуждено на основании медэкспертизы и заявления потерпевшего.

Драка с участием Смолова произошла 28 мая в кафе на Большой Никитской улице. Пострадавшим оказался 47-летний мужчина из Челябинска. В больнице его допросили, после чего он продолжил лечение дома.

При этом самого футболиста тогда не удалось допросить, поскольку он находился за границей. Видеозапись драки появилась в интернете только в июле, после чего полиция начала проверку.

Смолов принес извинения за свое поведение. По его словам, он пытался уладить "возможные доставленные неудобства его компанией, но наткнулся на хамство и нецензурную брань".

Изначально футболист пытался примириться с пострадавшим и компенсировать ущерб, однако столкнулся с неизвестными, которые начали его шантажировать и требовать деньги. В связи с этим Смолов обратился в полицию.

СМИ 10 сентября узнали, что против спортсмена заведено уголовное дело. Наказание предусматривает в том числе лишение свободы на срок до трех лет.

