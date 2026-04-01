01 апреля, 13:11

Происшествия

Экс-футболист сборной России Смолов заявил, что является безработным

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Экс-футболист сборной России Федор Смолов в ходе судебного заседания заявил, что является безработным, сообщает ТАСС из 418-го судебного участка, где идет заседание по делу о драке в кафе в центре Москвы.

Спортсмен добавил, что не содержался под стражей и не объявлялся в розыск. В суд он пришел в сопровождении родителей, супруги и адвоката Варвары Кнутовой.

Она отметила, что потерпевшему был нанесен удар не из хулиганских побуждений, а из-за конфликта, который якобы возник не по инициативе Смолова. Отмечается, что в рамках уголовного дела футболисту грозит до трех лет колонии.

"Я искренне раскаиваюсь, точно не рекомендую никому этого делать. Это будет мне опытом, уроком. К сожалению, это произошло, этого не исправить. Еще раз хочу принести извинения потерпевшему и его супруге", – добавил спортсмен в суде.

Кнутова уточнила, что ее подопечный принес извинения пострадавшему, он не имеет претензий к Смолову. Адвокат подчеркнула, что присутствовала при этом, и указала на то, что мужчины пожали друг другу руки.

По данным следствия, 28 мая 2025 года на летней веранде ресторана "Кофемания" на Большой Никитской улице Смолов в ходе ссоры ударил человека по лицу, после чего было возбуждено уголовное дело.

На допросе спортсмен частично признал вину и заявил, что пытался урегулировать конфликт миром и возместить ущерб, но столкнулся с вымогательством и шантажом. Позже российский футболист Александр Кокорин назвал поступок Смолова глупым.

Накануне стало известно, что Смолов выплатил потерпевшему 4 миллиона рублей. Это компенсация за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов, например за перелеты из Челябинска в Москву.

