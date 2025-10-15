Футболист Кокорин назвал Смолова "чайником" в ситуации с конфликтом в кафе

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Российский футболист Федор Смолов повел себя глупо в ситуации с дракой в кафе. Такое мнение высказал нападающий кипрского "Ариса" Александр Кокорин в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

"Он "чайник". Говорил, что не попадется, что, будь он тогда с нами, ничего бы не случилось. А в той же "Кофемании" с кем-то подраться – это нужно было умудриться", – сказал Кокорин в беседе с журналистом.

28 мая в кафе на Большой Никитской улице в Москве произошла потасовка с участием Смолова. После драки был госпитализирован 47-летний житель Челябинска.

10 сентября в отношении футболиста было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью"). Теперь игроку может грозить до трех лет лишения свободы.

На допросе футболист частично признал вину. Он объяснил, что потасовка возникла после того, как он попытался урегулировать "возможные доставленные неудобства" его спутниками, но "наткнулся на хамство и нецензурную брань".

В октябре 2018 года Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев с их общим знакомым Александром Протасовицким стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

Сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а чуть позже в "Кофемании" на Большой Никитской улице – главу департамента Минпромторга Дениса Пака.

Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима. Кокорина и его брата – к году и шести месяцам колонии общего режима.

