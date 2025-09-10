RT: в отношении Смолова возбуждено уголовное дело из-за драки в "Кофемании"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовное дело возбуждено в отношении российского футболиста Федора Смолова после драки в "Кофемании". Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.

По данным СМИ, у пострадавшего зафиксирован перелом нижней челюсти и стенки глазницы.

Драка с участием Смолова произошла 28 мая в кафе на улице Большой Никитской в Москве. В результате 47-летний житель Челябинска был госпитализирован. В медучреждении последнего допросили. После мужчина продолжил лечение по месту жительства.

Допросить футболиста тогда не представилось возможным, поскольку он находился за границей. Кадры драки распространились в Сети только в июле, после чего правоохранители начали проверку.

Сам футболист извинился за случившееся. Он назвал свое поведение непозволительным. По словам Смолова, он пытался урегулировать "возможные доставленные неудобства его компанией, но наткнулся на хамство и нецензурную брань".

Сперва, как заявлял футболист, он пытался помириться с пострадавшим и возместить ущерб, но столкнулся с неизвестными, которые стали его шантажировать и вымогать деньги. Именно поэтому он написал заявление в полицию.

