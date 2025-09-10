Юрист Алексеев усомнился в реальном сроке для футболиста Смолова после драки в кафе

В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из-за драки в столичной "Кофемании" в мае 2025 года. Теперь спортсмену грозит до трех лет колонии. Подробности конфликта – в материале Москвы 24.

История конфликта

Футболист Федор Смолов стал участником драки в "Кофемании" на Большой Никитской улице в Москве еще 28 мая 2025 года. При этом видеозапись инцидента появилась в Сети в начале июля.

У игрока возник конфликт с бизнесменами Андреем Попелухой и Владимиром Кузьминовым. На кадрах видно, как спортсмен подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, а затем ударил кулаком в лицо каждого из собеседников. В результате Кузьминов был госпитализирован: по данным СМИ, у него зафиксировали переломы нижней челюсти и стенки глазницы.

6 июля Смолов принес извинения за за свое поведение и назвал его непозволительным.





Федор Смолов футболист Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компанией в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань.

В то же время, по словам футболиста, он планировал помириться с пострадавшим и возместить ущерб, но в ответ неизвестные якобы начали его шантажировать, вымогая деньги и предлагая "странные схемы, которые не предусматривают законы РФ". Смолов заявил, что это побудило его обратиться в полицию.

Версию Смолова подтверждала и его супруга, Карина Истомина. Она заявила в своем телеграм-канале, что после Федор предлагал потерпевшим компенсацию, но те неоднократно увеличивали сумму и в конце концов обнародовали запись потасовки.

Однако 10 сентября в отношении самого Смолова возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, которая предусматривает в том числе лишение свободы до трех лет. По данным телеграм-канала "Mash на спорте", дело завели лишь спустя несколько месяцев, потому что пострадавший не сразу предоставил необходимые справки о полученных повреждениях.

На данный момент Смолов отпущен под обязательство о явке. При этом Андрей Попелуха рассказал, что пока никого из участников конфликта не вызывали для допроса.

Представитель футболиста Иван Элисашвили рассказал "Осторожно Media", что команда Смолова собирает информацию о возбуждении уголовного дела. Других комментариев по ситуации он не привел.

В свою очередь, спортивный юрист Сергей Алексеев считает, что Федор вряд ли получит реальный срок.

"В любом случае, поскольку Смолов встал на путь исправления, многократно извинялся, предлагал компенсацию ущерба здоровья, если и будет обвинительный приговор, скорее всего, он будет применен условно. То есть будет дан испытательный срок без реального отбывания", – сказал он в эфире "Матч ТВ".

По стопам Кокорина и Мамаева

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

"Кофемания" на Большой Никитской улице уже попадала в криминальные сводки. В октябре 2018 года футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вместе с другом Александром Протасовицким и младшим братом Кокорина, Кириллом, устроили драку в том же заведении. По данным СМИ, причиной конфликта стали оскорбления со стороны одного из приятелей спортсменов в адрес чиновника Минпромторга Дениса Пака. Мужчина сделал обидчикам замечание, из-за чего Кокорин ударил его стулом по голове.

"Они называли меня китайцем и сказали, чтобы я ехал в свой Китай и делал замечания", – рассказывал чиновник в суде.

Врачи диагностировали у Пака черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму руки. Согласно заявлению пресс-службы Минпромторга, помимо Пака, в ходе конфликта также пострадал гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

При этом компания во главе с Кокориным и Мамаевым умудрилась поучаствовать в тот день сразу в двух потасовках. До инцидента в "Кофемании" спортсмены избили на улице водителя Виталия Соловчука. По данным СМИ, причиной драки стала словесная перепалка, в которой звучало слово "петухи".

Против футболистов и их друзей были возбуждены уголовные дела по статьям "Побои" и "Хулиганство". В результате братья Кокорины получили полтора года общего режима, Мамаев и Протасовицкий – год и 5 месяцев.





Павел Мамаев футболист Это были не совсем правильные действия. Но я думаю, что не надо мужчинам, таким как вы, Денис Пак и Виталий Соловчук, держать обиду на нас. Это не те действия, которые нанесли вам вред.

Мамаев также заявил, что "был бы рад помириться" с пострадавшими. По его мнению, они смогли бы найти общий язык.

Кокорина и Мамаева выпустили условно-досрочно в сентябре 2019 года. Александр продолжает играть в футбол на Кипре за местный "Арис", а Павел завершил карьеру игрока в 2022-м.

