Продюсер Дворцов: Аглае Тарасовой вдвое урежут гонорар после задержания в Домодедово

5 сентября стало известно о задержании актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово с наркотическим веществом в багаже. В отношении звезды возбудили уголовное дело и избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Сейчас знаменитости грозит "отмена", из-за чего она может понести серьезные финансовые потери. Подробности – в материале Москвы 24.

Задержание в аэропорту

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

5 сентября СМИ сообщили о задержании актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту Домодедово. Инцидент произошел еще 28 августа после возвращения знаменитости из Израиля. По данным МВД, во время досмотра таможенники обнаружили у нее 0,38 грамма запрещенного вещества.

При этом Аглая согласилась пройти медосвидетельствование: его результаты показали, что в момент задержания она не была под действием наркотиков.

В отношении звезды "Беспринципных" возбудили уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств" и предъявили соответствующее обвинение. Актрисе грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

5 сентября в Подмосковье прошел суд по избранию меры пресечения Тарасовой. Во время заседания она попросила судью не отправлять ее под домашний арест, мотивировав это тем, что на ее иждивении находятся пожилые бабушка и дедушка, поэтому страну покидать она не собирается (актриса имеет двойное гражданство – российское и израильское).





Аглая Тарасова актриса Я прошу прощения за свой поступок, раскаиваюсь в нем. Я не собираюсь скрываться, живу в России, я сдала все паспорта следствию.

Тарасовой назначили запрет определенных действий до 3 ноября: актрисе нельзя выходить из дома с 00:00 до 06:00 и пользоваться телефоном и интернетом, общаться со свидетелями по делу.

Увольнение и долги

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

На суде об избрании меры пресечения актриса отметила, что задействована сразу в трех картинах.

Продюсер Сергей Дворцов рассказал изданию "Абзац", что ранее съемочный день звезды фильма "Лед" стоил примерно 300 тысяч рублей, но на фоне громкого скандала и уголовного дела ей урежут гонорары.





Сергей Дворцов продюсер Большинство режиссеров сейчас уберут ее со всех площадок. Там, где она заявлена, возможно, оставят, но гонорары урежут в два раза. Это 100–150 тысяч рублей в сутки. Я очень сомневаюсь, что многие захотят с ней в ближайшее время сотрудничать.

В комментарии "Аргументам и фактам" Дворцов отметил, что актрису могут перестать приглашать на светские мероприятия, и "отмыться" в ближайший год ей не удастся.

Тарасову уже убрали с фото актерского состава фильма "Холоп-3", опубликованного в соцсетях. Команда франшизы заявила о начале съемок, но официально увольнение актрисы пока не подтверждала.

Кроме того, по открытым данным, Аглая также задействована в проекте "Беспринципные-5" и должна сыграть одну из ролей в фильме "Санкционер".

Также СМИ отметили, что Тарасова может столкнуться с серьезными финансовыми проблемами, так как приобрела в ипотеку квартиру в центре Москвы. По данным журналистов, площадь жилого помещения на Малой Никитской составляет 139 квадратных метров, а его стоимость оценивается в 125 миллионов рублей.





