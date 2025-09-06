В момент задержания актриса Аглая Тарасова находилась в трезвом состоянии

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Актриса Аглая Тарасова, задержанная по делу о контрабанде наркотиков в аэропорту Домодедово, не была под действием запрещенных веществ в момент обнаружения у нее гашишного масла в вейпе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Также отмечается, что Тарасова прошла медосвидетельствование. По его результатам наркотическое опьянение у актрисы не выявлено.

Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово 5 сентября. Она прилетела из Израиля несколько дней назад с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили актрису для досмотра и нашли у нее 0,38 грамма запрещенных веществ.

Против актрисы было возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков. Ей было предъявлено соответствующее обвинение. Согласно данной статье, актрисе грозит от 3 до 7 лет лишения свободы и штраф в размере миллиона рублей.

Суд избрал Тарасовой запрет определенных действий. В частности, до 3 ноября артистке нельзя будет покидать свое жилище с в период с 00:00 до 06:00, общаться со свидетелями, а также использовать телефон и интернет. Исключением могут стать необходимость в вызове экстренных служб и контакты с контролирующими органами и следователем.

Сама Тарасова заявила, что совершила большую ошибку и раскаивается в содеянном. Актриса также сообщила, что не планирует уезжать из России и уже сдала все загранпаспорта следователю.