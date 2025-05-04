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04 мая, 10:00

Шоу-бизнес

Звезды шоу-бизнеса оказались в списках должников за неуплату ЖКХ, налогов и парковки

Звезды шоу-бизнеса оказались в списках должников за неуплату ЖКХ, налогов и парковки

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Банкротство блогера Елены Блиновской обнажило новые подробности – дорогую недвижимость и миллионы нашли у ее родственников. Но и другие знаменитости оказались в центре внимания из-за долгов. Певица Наташа Королева, рэпер Тимати, певица Жанна Агузарова, актер Сергей Бурунов и другие звезды не платят за коммунальные услуги, налоги или парковки.

Долг Королевой по ЖКХ – почти 140 тысяч рублей, у певицы Надежды Кадышевой – 666 тысяч, у Бурунова – более 10 миллионов. А у актера Гоши Куценко накопилось 60 штрафов. Юристы напоминают: долги грозят арестом счетов и имущества.

Подробнее — в эфире телеканала Москва 24.

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