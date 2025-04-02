Представитель Леона Кемстача опроверг сведения о миллионной задолженности актера

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Актеры Леон Кемстач и Рузиль Минекаев не имеют никаких долгов перед компанией, осуществляющей перевозку чипсов. Об этом ТАСС рассказал представитель Кемстача.

Немногим ранее телеграм-канал Mash сообщил, что у актеров из сериала "Слово пацана" Минекаева и Кемстача есть долг в размере одного миллиона рублей перед логистической компанией, которая занимается перевозкой чипсов "Эу, пацан!". Фирма, по информации журналистов, якобы подала на артистов в суд.

"Ни Рузиль, ни Леон не имеют к этому отношения", – подчеркнул представитель Кемстача.

Ранее директор актера Сергея Бурунова Анастасия Сайфулина заявила, что тот не имеет никаких долгов перед Федеральной налоговой службой (ФНС).

Таким образом она прокомментировала информацию СМИ о возможной блокировке счета Бурунова из-за долга перед налоговой в размере 11 миллионов рублей. По словам Сайфулиной, артист всегда своевременно оплачивает налоги. Представитель актера предположила, что это была техническая ошибка.

