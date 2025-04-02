Суд обязал Алексея Панина погасить долги по кредитной карте умершей матери

Фото: Москва 24/Антон Великжанин (Алексей Панин признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга)

Суд принял решение обязать российского актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) погасить долг по кредитной карте его матери в размере 167 тысяч рублей. Об этом сказано в материалах дела, передает РИА Новости.

Татьяна Власова, которая является матерью актера, в августе 2019 года оформила кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей. Однако в 2021 году, когда была пандемия, женщина скончалась.

На карте остался долг в размере 167 119,13 рубля и еще около 6 тысяч рублей в качестве процентов. Банк обратился в суд с просьбой вернуть потраченные женщиной денежные средства. Поскольку Панин является сыном умершей Власовой, иск был подан в отношении него.

По итогу суд удовлетворил иск банка к Панину. Теперь актер должен вернуть деньги, а также выплатить расходы по уплате госпошлины в размере более 4,5 тысячи рублей, но не проценты.

При этом сам Панин имеет непогашенный долг по кредитам в размере 411 тысяч рублей, о чем свидетельствуют сведения из базы судебных приставов. Также актеру был выдан исполнительный лист от 3 февраля 2025 года, из которого следует, что задолженность по исполнительным документам составляет 2 355 рублей и исполнительский сбор в размере 1 тысячи рублей.

В мае 2023 года МВД России объявило Панина в розыск, а в феврале 2024 года актера заочно арестовали за оправдание терроризма.

В сентябре Панина заочно приговорили к 6 годам колонии общего режима за публикацию в телеграм-канале информации, которая оправдывала и одобряла теракт на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года.

Сейчас актер живет за границей. Панин публиковал в Сети американский паспорт на фоне украинского флага. Однако некоторые тогда усомнились, что артист мог получить гражданство США.

