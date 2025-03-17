Директор Наташи Королевой опровергла слухи о долгах певицы за ЖКУ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Концертный директор российской исполнительницы Наташи Королевой Марина опровергла информацию о задолженности певицы по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщает телеканал "360".

По словам директора артистки, долг возник из-за сбоя в управляющей компании, представители которой уже принесли свои извинения.

Информация о долгах Королевой появилась сразу в нескольких телеграм-каналах. По версии журналистов, задолженность по ЖКУ в квартирах, расположенных на Новом Арбате и Мосфильмовской улице, якобы составила около 138 тысяч рублей.

Ранее супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла информацию о наличии у нее задолженности по коммунальным услугам на сумму свыше 300 тысяч рублей.

По данным СМИ, долг Брухуновой за квартплату якобы составил 128 тысяч рублей, по взносам за капремонт – 179 тысяч и за ЖКУ – около семи тысяч.

