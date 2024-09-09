Против актера Куценко возбуждено производство из-за долга на сумму почти 700 тыс рублей

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Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении актера Юрия (Гоши) Куценко из-за задолженности в размере 693,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Производство возбуждено Черемушкинским отделом судебных приставов. Причина образовавшейся задолженности не называется.

Ранее СМИ писали, что актер Михаил Пореченков задолжал коммунальщикам 6 599 рублей за вывоз мусора. Управляющая компания якобы подала на Пореченкова в суд. В свою очередь, директор актера Максим Королев опроверг информацию о долгах. Он назвал ее бредом и призвал не читать желтую прессу.

До этого столичный суд взыскал с певца Сергея Жукова задолженность по оплате ЖКУ. Мировой судья вынес в отношении артиста два судебных приказа. При этом представитель судебной инстанции не стал называть сумму взыскания.