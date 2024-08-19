Приставы начали взыскивать долг Гальцева перед налоговой

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Приставы начали в принудительном порядке взыскивать долг юмориста Юрия Гальцева перед налоговой. Соответствующая информация появилась в банке данных исполнительных производств.

"Предмет исполнения, сумма непогашенной задолженности: иной штраф налогового органа по КоАП РФ: 5 000 рублей", – уточняется в материале.

Ранее стало известно о налоговой задолженности Гальцева на сумму более 850 тысяч рублей. Свое ИП артист зарегистрировал в 2017 году. Основной вид деятельности – художественное творчество, а также издание газет, работа рекламных агентств, торговля обувью и другое.

В качестве ИП Гальцев также был поставщиком услуг в рамках госзакупок, а заказчиком выступал Театр эстрады имени Райкина. Более того, юморист получал от государства поддержку в размере 12 тысяч рублей.

