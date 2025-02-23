В последнее время наблюдается рост популярности патриотических и русских народных песен среди молодежи. Такие концерты, как правило, собирают полные залы. Музыкальные продюсеры отмечают новый тренд, называемый "синдромом Надежды Кадышевой". Молодежь все чаще выбирает музыку, которая отражает ее культурные и жизненные ориентиры.

В Кремлевском дворце в Москве прошел концерт группы "Любэ", где присутствовали многочисленные молодые люди. Многие из них отметили, что песни группы имеют ностальгическую ценность, а также вдохновляют на достижение жизненных целей.

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