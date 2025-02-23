Специалист рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Ночью с 22 на 23 февраля в московском регионе температура опустилась почти до минус 20 градусов. Сегодня, 23 февраля, днем в столице ожидается минус 2–3 градуса, ясная погода и отсутствие осадков.

Как сообщил ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус, солнечная и сухая погода, сформированная антициклоном, задержится в центре Европейской России до четверга. Первые три дня недели будут холодными ночью – от минус 10 до минус 13 градусов. Днем температура будет варьироваться от 0 до -3 градусов. В четверг, 27 февраля, в Москве температура в дневные часы уже будет около 0, а ночью – минус 4–6 градусов.

В начале марта температура в Москве превысит норму на 1–2 градуса, что будет заметным улучшением по сравнению с текущей неделей.

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