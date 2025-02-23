В больнице Пенсильвании произошла стрельба, в результате которой погиб один человек

В Пенсильвании в результате стрельбы в больнице погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Вооруженный мужчина вошел в отделение реанимации, захватил медперсонал в заложники и вступил в перестрелку с полицией. Один из офицеров погиб, двое других были ранены. Среди пострадавших также врач, медсестра и сторож. Нападавший был ликвидирован, а мотивы его действий остаются неизвестными.

В Бразилии из-за оползней под землю уходит целый город. За последнюю неделю среди жилых домов образовались огромные воронки, поэтому власти объявили режим ЧС. Сообщается, что причиной всему стали проливные дожди, которые размыли почву, а также нарушения при строительных работах и вырубке лесов. Несколько зданий уже рухнули, без крыши над головой могут остаться еще больше тысячи человек.

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