21 февраля, 12:45Происшествия
Кальянная загорелась на Нижней Красносельской улице Москвы
На Нижней Красносельской улице Москвы загорелась кальянная, расположенная на первом этаже здания. В помещении наблюдался дым, что вынудило посетителей и сотрудников эвакуироваться. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.
По последним данным, пожар ликвидирован. Горело оборудование и личные вещи на площади около 30 квадратных метров, но пострадавших зарегистрировано не было.
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