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21 февраля, 12:45

Происшествия

Кальянная загорелась на Нижней Красносельской улице Москвы

Кальянная загорелась на Нижней Красносельской улице Москвы

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На Нижней Красносельской улице Москвы загорелась кальянная, расположенная на первом этаже здания. В помещении наблюдался дым, что вынудило посетителей и сотрудников эвакуироваться. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

По последним данным, пожар ликвидирован. Горело оборудование и личные вещи на площади около 30 квадратных метров, но пострадавших зарегистрировано не было.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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