Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 14:30

Происшествия

Новости часа: шторм отрезал камчатский поселок Октябрьский от цивилизации

Новости часа: шторм отрезал камчатский поселок Октябрьский от цивилизации

Вертолет санавиации заметили на месте ЧП в Южном Бутове

В Подмосковье девятиклассники будут сдавать итоговое собеседование для допуска к ОГЭ

В Москве девушка угнала автомобиль ухажера на первом свидании

На Камчатке остановился подъемник с людьми

Правила оплаты отопления запретят менять в России

Новости регионов: пляжи Анапы восстановят после выброса мазута к курортному сезону

Новости мира: лесной пожар охватил 15 тыс гектаров в Аргентине

Дело возбуждено после госпитализации пациенток частной клиники на юге Москвы

Новости регионов: в Ульяновске юноша попытался убить свою бывшую девушку

На Камчатке из-за шторма размыло единственную дорогу к поселку Октябрьский. Объявлен режим ЧС регионального значения. С большой землей населенный пункт связывала песчаная коса, но в настоящее время ее переливает морская вода. Местные власти распорядились срочно доставить средства для восстановления дороги.

Сочинские таможенники обнаружили у пассажирки драгоценности на 56 миллионов рублей. Среди них были цепочки, подвески, браслеты и кольца. Общий вес изделий – 6,5 килограмма. Женщина прилетела из Турции. Контрабанду она везла в сумке и в нательном поясном бандаже. По ее словам, перевезти драгоценности попросила знакомая. Заведено уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиядорогирегионывидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика