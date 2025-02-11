Новости часа: шторм отрезал камчатский поселок Октябрьский от цивилизации

На Камчатке из-за шторма размыло единственную дорогу к поселку Октябрьский. Объявлен режим ЧС регионального значения. С большой землей населенный пункт связывала песчаная коса, но в настоящее время ее переливает морская вода. Местные власти распорядились срочно доставить средства для восстановления дороги.

Сочинские таможенники обнаружили у пассажирки драгоценности на 56 миллионов рублей. Среди них были цепочки, подвески, браслеты и кольца. Общий вес изделий – 6,5 килограмма. Женщина прилетела из Турции. Контрабанду она везла в сумке и в нательном поясном бандаже. По ее словам, перевезти драгоценности попросила знакомая. Заведено уголовное дело.

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